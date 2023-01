Bei Silvesterfeier Neun Menschen bei Massenpanik in Uganda getötet

Eine Massenpanik während einer Silvesterfeier in einem Einkaufszentrum in Uganda hat mindestens neun Menschen das Leben gekostet. Die Panik brach in der Freedom City Mall am Rand von Kampala aus, als die Feiernden losliefen, um das Feuerwerk zu sehen, wie die Polizei des ostafrikanischen Landes am Sonntag mitteilte. Unter den Todesopfern waren auch Kinder.