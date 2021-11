Mindestens elf Frauen wurden Opfer : „Überwältigende Beweise“ für Belästigung durch Andrew Cuomo

Albany Das zeigt eine parlamentarische Untersuchung gegen den ehemaligen New Yorker Gouverneur. Und es gibt noch weitere Erkenntnisse, die gegen ihn sprechen.

Eine am Montag veröffentlichte parlamentarische Untersuchung hat „überwältigende Beweise“ für Vorfälle sexueller Belästigung durch den ehemaligen New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo erbracht. Außerdem habe Cuomo Staatsbedienstete angewiesen, während der Arbeitszeit an seinem Buch über die Corona-Krise mitzuarbeiten, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Bericht. Darüber hinaus hätten Mitarbeiter Cuomos einen staatlichen Bericht über Todesfälle von Pflegeheimbewohnern „erheblich überarbeitet“ und Statistiken entfernt, um zu verhindern, dass der Ruf des Politikers Schaden nimmt.