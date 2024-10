Erdrutsche und Hochwasser Überschwemmung in Bosnien-Herzegowina fordert 14 Tote

In Bosnien-Herzegowina sind bei Überschwemmungen und Erdrutschen in der Nacht zum Freitag mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete ein Sprecher der Kantonsregierung Herzegowina-Neretva in Mostar nach Angaben des bosnischen Portals „klix.ba“, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Zahlreiche Bewohner würden noch vermisst.