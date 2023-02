Vier Jahre danach Überlebender des Höhlendramas in Thailand offenbar gestorben

Ein Überlebender des Höhlendramas in Thailand ist einem Bericht zufolge gut viereinhalb Jahre nach der spektakulären Rettung gestorben. Der Teenager soll in Großbritannien eine Kopfverletzung erlitten haben, die genaue Todesursache sei jedoch unklar, berichtete der Sender BBC am Donnerstag. Der Teenager war im vergangenen Jahr im Alter von 17 Jahren ins englische Leicester an eine Fußballakademie gewechselt.