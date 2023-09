Naturkatastrophe in Libyen Zahl der Toten in Darna auf 11.300 gestiegen – Hunderte Leichen treiben im Meer

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte zuletzt erklärt, dass in dem Katastrophengebiet bislang 3958 Todesopfer geborgen und identifiziert worden seien. 9000 weitere Menschen würden noch vermisst. Der Gesundheitsminister der Regierung in Ostlibyen, Othman Abdeldschalil, hatte am Samstagabend von mindestens 3252 Toten gesprochen.