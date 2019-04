Ein Räuber erschossen : Polizei sucht unter Flughafenarbeitern Komplizen der Millionen-Gangster von Tirana

Tirana Der Überfall am Flughafen von Tirana wirft viele Fragen auf. Wie konnten die Täter auf das Rollfeld kommen und Millionen erbeuten. Und wo halten sich die Gangster auf? Ein Verbrecher ist auf der Flucht erschossen worden.

Einer der Verbrecher ist tot, die anderen sind mit einer Millionensumme auf der Flucht: Nach einem spektakulären Raubüberfall auf eine Passagiermaschine am Flughafen der albanischen Hauptstadt Tirana rücken die Sicherheitsvorkehrungen an dem Airport in den Fokus der Ermittler. Sie befragten Flughafenangestellte, darunter auch Sicherheitspersonal, um Komplizen der offenbar gut informierten Räuber zu finden.

Am Mittwoch wurde die Kritik an den Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen lauter - zumal ein hochrangiger Beamter des US-Außenministeriums Tirana am gleichen Tag besuchte. Die albanische Opposition kritisierte die "Inkompetenz" der Regierung des sozialistischen Premierministers Edi Rama. Spiro Brumbulli, Generalsekretär der albanischen Bankengesellschaft, erklärte die Sicherheitsmaßnahmen innerhalb des Flughafens gegenüber der Nachrichtenagentur AFP für "vollständig gescheitert".