Über 40 Grad im Mai : Außergewöhnliche Hitzewelle in Teilen Spaniens

Madrid Besonders im südlichen Teil Spaniens erleben die Menschen aktuell eine verfrühte Hitzewelle und melden Rekordtemperaturen für den Mai. Grund für das Jahr zu Jahr immer früher einsetzende Phänomen sei der Klimawandel.

Teile Spaniens leiden unter einer verfrühten Hitzewelle schon im Mai. Am Freitagnachmittag zeigte das Thermometer in der Stadt Andújar in Andalusien 41 Grad an. Die ebenfalls im Süden liegenden Großstädte Sevilla und Córdoba meldeten 39 Grad. Das waren Rekordtemperaturen für einen so frühen Zeitpunkt im Jahr. Im Inneren der Ferieninsel Mallorca wurden 35 Grad erreicht.