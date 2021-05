Über 1000 Festnahmen : Operation gegen Drogenhandel in Großbritannien

London Mit Großaktionen geht die britische Polizei gegen kriminelle Banden vor. Bei der jetzigen Operation wurden über 900 Wohnungen im ländlichen Raum durchsucht und knapp 300 Waffen beschlagnahmt.

Bei einer großangelegten Operation gegen den Drogenhandel in ländlichen Gebieten haben Ermittler in Großbritannien in dieser Woche mehr als 1000 Menschen festgenommen. Gleichzeitig wurden knapp 300 Waffen beschlagnahmt und mehr als 900 Wohnungen durchsucht, wie die nationale Polizeibehörde National Police Chiefs' Council am Donnerstag mitteilte.