Mordermittlung in Brasilien : U-Haft für deutschen Konsularbeamten nach Tod von Ehemann in Rio

Rio de Janeiro In der Wohnung, besonders im Schlaf- und im Badezimmer, waren Blutspuren festgestellt worden. Die Justiz hob zudem hervor, dass das Opfer laut Obduktionsbericht über den ganzen Körper verstreut mehrere frische und alte Verletzungen aufwies.

Nach dem Tod seines Ehemanns ist ein des Mordes verdächtiger deutscher Konsularbeamter in Rio de Janeiro in Untersuchungshaft genommen worden. Die Verteidigung habe sich auf die konsularische Immunität berufen, wie aus einer Mitteilung der Justiz vom Sonntagabend (Ortszeit) hervorging. Nach Meinung des Richters habe das mögliche Verbrechen im Apartment des Paares aber keinen Bezug zu den konsularischen Aufgaben.

Der Verdächtige wurde in das Gefängnis von Benfica in der Nordzone Rios gebracht. Der deutsche Konsularbeamte war am Samstag vorläufig festgenommen worden. Medienberichten zufolge waren er und sein belgischer Ehemann seit über 20 Jahren verheiratet. Der Mitarbeiter des Konsulats forderte zunächst selbst einen Rettungswagen an, weil sein Mann sich plötzlich schlecht gefühlt habe und gestürzt sei. Zudem habe er Schlaftabletten genommen und viel getrunken.