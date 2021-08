„Twinverclyde“ : Einschulung für 15 Zwillingspaare an nur einer Schule in Schottland

Einschulung für 15 Zwillingspaare an nur einer Schule in Schottland

Eine Woche vor dem Schulstart trafen sich am Mittwoch 13 Geschwisterpaare in einer Grundschule der Stadt Greenock westlich von Glasgow und führten ihre neuen Uniformen vor. Foto: dpa/Jane Barlow

Greenock Im schottischen Inverclyde werden an einer Schule gleich 15 Zwillingspaare eingeschult - nur 2019 waren es mehr. Der Bezirk ist für seine zahlreichen Zwillinge bereits bekannt - und trägt deshalb auch augenzwinkernd den Spitznamen „Twinverclyde.

Lehrerinnen und Lehrer im schottischen Bezirk Inverclyde sehen bald wieder doppelt. In dem Verwaltungsgebiet beginnen in der kommenden Woche gleich 15 Zwillingspaare mit der Schule - der zweithöchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. Nur 2015 waren es mit 19 noch mehr. Eine Woche vor dem Schulstart trafen sich am Mittwoch 13 Geschwisterpaare in einer Grundschule der Stadt Greenock westlich von Glasgow und führten ihre neuen Uniformen vor.