Aktion soll Stadt vom Alkoholismus befreien : Priester kippt 70 Liter Weihwasser aus Flugzeug über Twer aus

Twer In Russland hat ein Geistlicher im Kampf gegen Alkoholismus zu einer ungewöhnlichen Methode gegriffen. Aus einem Kleinflugzeug heraus goss der russisch-orthodoxe Priester über der Stadt Twer 70 Liter Weihwasser aus.

In Russland sterben jährlich Tausende Menschen an den Folgen übermäßigen Alkoholkonsums - Tendenz steigend. Nach offizieller Statistik ist Alkoholismus immer häufiger die Todesursache in Russland. In diesem Jahr starben bereits rund 4300 Menschen in Russland an der Sucht, 17 Prozent mehr als im Jahr zuvor.