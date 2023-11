Große Erleichterung in Indien Happy End nach 17 Tagen – Wie die Rettung der Arbeiter aus dem Tunnel gelang

Das Warten und Bangen hat ein Ende: Zweieinhalb Wochen nach dem Teileinsturz eines Tunnels in Indien sind alle 41 eingeschlossenen Arbeiter aus ihrem Gefängnis im Berg befreit worden. Mühsam war ein Rohr von nur 90 Zentimetern Durchmesser gebohrt worden, durch das die Männer am Dienstagabend (Ortszeit) auf rollbaren Tragen in die Freiheit gebracht wurden.