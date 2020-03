Polizisten verletzt : Mindestens zwei Tote bei Explosion nahe US-Botschaft in Tunis

Tunesische Polizisten stehen an einem abgesperrten Bereich um die US-Botschaft, an der ein Selbstmordattentäter eine Bombe gezündet haben soll. Foto: dpa/Khaled Nasraoui

Tunis Bei einem Selbstmordanschlag nahe der US-Botschaft in Tunis sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Das tunesische Staatsfernsehen berichtete mit Verweis auf Sicherheitskreise von zwei Attentätern, die bei dem Anschlag getötet worden seien.

Aus Polizeikreisen hieß es, dass mehrere Polizisten zum Teil schwer verletzt worden seien. Sie hatten sich sich an einem Wachposten nahe des Eingangs zur Botschaft aufgehalten. Ein Angreifer habe am Vormittag versucht, in die durch die Polizei gesicherte Botschaft zu gelangen, sei aber gestoppt und getötet worden. „Es war ein zum Scheitern verurteiltes Vorhaben“, sagte der Polizeisprecher. Die Beamten hätten den Angreifer am Eindringen in die Botschaft gehindert.