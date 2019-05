Flüchtlingsdrama im Mittelmeer : Bis zu 70 Migranten sollen vor tunesischer Küste ertrunken sein

Tunis Vor der tunesischen Mittelmeerküste sind am Freitag bis zu 70 Migranten ertrunken. Mindestens 16 seien von Fischern gerettet worden, die in der Nähe waren, als das Boot der Migranten kenterte, meldete die staatliche Nachrichtenagentur TAP.

In diesem Jahr sind bisher rund 17.000 Migranten und Flüchtlinge über den Seeweg nach Europa gelangt. Das sind nach Zahlen der IOM in etwa 30 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Viele kommen bei dem Versuch, das Mittelmeer in seeuntauglichen Booten zu überqueren, ums Leben. Dieses Jahr wurden 443 Tote gezählt, in den ersten Monaten des vergangenen Jahres 620.