Feuer in Region Canakkale Waldbrand in der Türkei stoppt Schiffsverkehr

Ein Waldbrand im Nordwesten der Türkei hat vorübergehend den Schiffsverkehr in den Dardanellen beeinträchtigt. Die vielbefahrene Meerenge, die das Marmarameer mit der Ägäis verbindet, durfte am Dienstag zeitweise nur in eine Richtung befahren werden, wie die türkische Küstenwache im Onlinedienst X mitteilte. In der Nord-Süd-Richtung wurde der Schiffsverkehr für mehrere Stunden eingestellt, bevor er am Abend wieder aufgenommen werden konnte.