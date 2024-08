Küstenmetropole an der Ägäis Waldbrand erreicht Wohngebiete in Urlaubsregion Izmir in der Türkei

Izmir · In der Türkei hat ein Waldbrand Wohngebiete der Großstadt Izmir erreicht. Die Behörden ordneten die Evakuierung von mehr als hundert Gebäuden in dem beliebten Urlaubsort an der Ägäisküste an.

17.08.2024 , 10:22 Uhr

Nach Behördenangaben wurde 16 Gebäude durch den Brand beschädigt. Verletzte wurden zunächst aber nicht gemeldet. Landwirtschaftsminister Ibrahim Yumakli erklärte, mindestens 87 Wohnhäuser und 44 Geschäfts- und Bürogebäude müssten evakuiert werden. Betroffen waren die Bezirke Karsiyaka und Bayrakli. Berichten zufolge wurde auch ein Tierheim für streunende Hunde geräumt. Die Flammen und der dichte Rauch färbten den Himmel über der westtürkischen Stadt grau und orange. Das Feuer war am Donnerstag ausgebrochen und von starkem Wind auf die drittgrößte Stadt der Türkei zugetrieben worden. Wie der Sender NTV berichtete, konnten bei Windgeschwindigkeiten von 50 Kilometern pro Stunde zunächst keine Löschhubschrauber eingesetzt werden. Izmirs Feuerwehr bekam Verstärkung aus anderen Städten und auch die Armee wurde mobilisiert.

