Streit in der Türkei : Verfassungsgericht fordert Aufhebung von Wikipedia-Sperre

Streit in der Türkei

Istanbul Schon seit mehr als zwei Jahren ist das Online-Lexikon Wikipedia in der Türkei gesperrt. Jetzt hat das türkische Verfassungsgericht die Sperre für rechtswidrig erklärt und fordert ihre Aufhebung.

Das berichteten am Donnerstag Medien wie die Zeitung „Cumhuriyet“ und die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Blockade des Online-Lexikons verstoße nach Ansicht des Gerichts gegen die Meinungsfreiheit. Das Urteil sei für die Umsetzung an ein Gericht in Ankara übermittelt worden.