Seeleute in Türkei vermisst Sturm lässt Frachtschiffe kentern

Schwere Stürme hatten am Sonntag den Nordwesten der Türkei sowie das benachbarte Bulgarien heimgesucht. Ein weiteres Frachtschiff, die unter kamerunischer Flagge fahrende „Pallada“, zerbrach in zwei Teile, nachdem es vor Eregli in fünf Meter hohe Wellen geraten und auf Grund gelaufen war. Alle 13 Besatzungsmitglieder wurden gerettet, wie die Generaldirektion für Seefahrt mitteilte. Justizminister Yilmaz Tunc gab zudem bekannt, dass die Insassen des Gefängnisses von Eregli wegen des steigenden Wasserspiegels in andere Einrichtungen verlegt wurden.