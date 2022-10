Mehrere Personen noch eingeschlossen : Mindestens 40 Tote nach schwerer Grubenexplosion in der Türkei

Krankenwagen stehen nach einer Explosion am Eingang des Bergwerks in Amasra in der türkischen Schwarzmeerküstenprovinz Bartin. Foto: dpa/Uncredited

Update Ankara Bei einer Explosion in einer Kohlemine in der Türkei sind mindestens 40 Menschen gestorben und mehrere noch unter Tage eingeschlossen. Rettungskräfte versuchten verzweifelt, zu ihnen vorzudringen, einige konnten gerettet werden.

Die Explosion ereignete sich am Freitagabend in der staatlichen Mine TTK Amasra Müessese Müdürlügü in der Stadt Amasra am Schwarzen Meer. Energieminister Fatih Dönmez sagte, sie sei vermutlich von Grubengas ausgelöst worden.