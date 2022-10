Mehrere Personen noch eingeschlossen : Schwere Grubenexplosion in der Türkei fordert 28 Tote

Krankenwagen stehen nach einer Explosion am Eingang des Bergwerks in Amasra in der türkischen Schwarzmeerküstenprovinz Bartin. Foto: dpa/Uncredited

Ankara Bei einer Explosion in einer Kohlemine in der Türkei sind 28 Menschen gestorben und mehrere noch unter Tage eingeschlossen. Rettungskräfte versuchten verzweifelt, zu ihnen vorzudringen, einige konnten gerettet werden.

Bei einer Explosion in einer Kohlenmine im Norden der Türkei sind mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen. Elf weitere seien mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden, teilte Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Samstag mit. Innenminister Süleyman Soylu sagte, 15 Arbeiter seien noch in dem Bergwerk eingeschlossen. Die ganze Nacht über versuchten Rettungskräfte, zu ihnen vorzudringen. 58 Kumpel seien bis Samstagmorgen lebend gerettet worden.