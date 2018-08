Türkei: Schüsse auf US-Botschaft in Ankara - keine Verletzten

Schüsse auf US-Botschaft in Ankara - keine Verletzten

Die Botschaft der Vereinigten Staaten in Ankara (Archivfoto). Foto: dpa, jai

Istanbul Türkischen Medienberichten zufolge wurden am Montag aus einem fahrenden Auto heraus Schüsse auf die Botschaft der Vereinigten Staaten abgegeben.

Unbekannte haben in der türkischen Hauptstadt Ankara mehrere Schüsse auf die US-Botschaft abgegeben. Das meldeten die Sender Habertürk und CNN Türk am frühen Montagmorgen. Die Schüsse seien aus einem fahrenden Auto abgefeuert worden. Einige Kugeln seien in einem Wächterposten eingeschlagen, es sei aber niemand verletzt worden. Der oder die Angreifer hätten fliehen können.