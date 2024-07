Zu wenig Tierheimplätze Proteste in Türkei gegen mögliche Einschläferung von Straßentieren

Seit Tagen mobilisieren Tierschützer in zahlreichen Städten, darunter in den Metropolen Istanbul, Ankara und Izmir, gegen das Vorhaben der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP. Der Entwurf, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, sieht eine Änderung des Tierschutzgesetzes vor und soll demnach das Einschläfern von Straßentieren in bestimmten Fällen ermöglichen. Er wird zurzeit in einer Parlamentskommission diskutiert.