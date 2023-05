Lastwagen fährt in Gegenfahrbahn Mindestens zwölf Tote bei Verkehrsunfall in der Türkei

Istanbul · In der Türkei ist ein Lastwagen in eine Gruppe Fahrzeuge gerast und hat mindestens zwölf Menschen getötet. Der Fahrer habe am Samstagabend die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Was man bisher weiß.

07.05.2023, 12:49 Uhr

Die Leuchtschrift „Unfall“ ist auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei zu sehen. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Der Fahrer sei mit dem Lastwagen auf die Gegenfahrbahn geraten, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Dort sei er gegen neun Autos und zwei Minibusse geprallt, von denen viele an einer Tankstelle geparkt hätten, weil Verwandte sich von jungen Männern verabschieden wollten, die zum Militärdienst einberufen waren. 31 Menschen seien verletzt worden. Gesundheitsminister Fahrettin Koca sagte, in Topbogazi an der Schnellstraße von Iskenderun nach Antakya im Süden des Landes seien Feuer ausgebrochen. „Wir werden unser Bestes geben, um sicherzustellen, dass die Verletzten so schnell wie möglich wieder gesund werden“, versprach er. Die private Nachrichtenagentur Demirören meldete, der Lastwagen habe Trümmer des Erdbebens vom Februar abtransportiert und sei mit einem anderen Truck zusammengestoßen, bevor er auf die andere Fahrbahn geriet. Laut Anadolu sind einige der Opfer verbrannt. Bilder zeigten, wie Rettungsteams versuchten, Menschen von den Flammen fernzuhalten.

(aku/dpa)