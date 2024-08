Tat live auf X übertragen Fünf Verletzte bei Angriff mit Messer vor Moschee in der Türkei

Der maskierte Angreifer, der einen Helm und eine kugelsichere Weste getragen habe, sei festgenommen worden, berichteten örtliche Medien am Montag. Der 18 Jahre alte Verdächtige, der mit einem langen Messer bewaffnete gewesen sei, habe den Angriff in der Stadt Eskisehir live auf der Onlineplattform X übertragen. In mehreren Berichten war von sieben Verletzten die Rede.