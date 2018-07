Türkei: Erste Haftstrafen im Prozess um Soma-Grubenunglück

Istanbul Mehr als vier Jahre sind seit dem schweren Grubenunglück im westtürkischen Soma vergangen. Hunderte Kumpel starben. Nun hat ein Gericht äußerst umstrittene Urteile gesprochen.

Das Strafmaß blieb damit weit hinter den Erwartungen von Opfer-Anwälten und Hinterbliebenen zurück. Die Anklage hatte allein für elf der Beschuldigten mehrfach lebenslange Haftstrafen gefordert. Angehörige schrien aufgebracht die Richter an. Eine Anwältin sagte nach dem Prozess: "Unsere Wut ist wirklich sehr groß. Es ist nicht zu beschreiben, was da drinnen vorgegangen ist." Der Wortführer der Opfer-Anwälte, Can Atalay, sagte der Deutschen Presse-Agentur, man werde gegen die Urteile vorgehen. Im Fernsehen waren vor dem Gericht in der Provinz Manisa Tumulte zu sehen.