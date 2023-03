Unter eingestürztem Gebäude ausgeharrt Türkische Retter bergen lebendigen Hund 23 Tage nach Erdbebenkatastrophe

„Alles Lebendige zählt für uns, Menschen wie Tiere“, sagte ein Anwohner nach der Rettung laut DHA. Rettungskräfte haben in Antakya schon hunderte verschüttete Katzen, Hunde, Hasen und Vögel gerettet. Geschichten darüber sorgen immer wieder für Aufsehen in der Türkei, die sich nach der laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) verheerendsten Naturkatastrophe in Europa seit 100 Jahren in einem Schockzustand befindet. Bei dem Erdbeben der Stärke 7,8 am 6. Februar starben nach aktuellen Zählungen alleine in der Türkei mehr als 44.000 Menschen.