In der Türkei Dutzende Menschen sitzen nach Seilbahnunglück in Gondeln fest

Nach einem tödlichen Seilbahnunglück in der Südtürkei haben am Samstag noch immer mehr als 40 Menschen in Gondeln festgesessen. Die Rettungsbemühungen dauerten in der Nacht und am Vormittag an, nachdem am frühen Abend eine Gondel der Tunektepe-Seilbahn außerhalb von Antalya gegen einen Mast geprallt und auseinandergebrochen war. Die Insassen stürzten in die Tiefe. Ein Mensch kam ums Leben, weitere sieben wurden verletzt.