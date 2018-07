Türkei: Deutscher laut Medienberichten festgenommen

Istanbul In der Türkei ist offenbar erneut ein Deutscher festgenommen worden sein. Laut Medienberichten wird ihm „Terrorpropaganda“ für die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) vorgeworfen.

Ein entsprechender Bericht der türkischen Zeitung „Cumhuriyet“ wurde der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag aus Kreisen des Auswärtigen Amts in Berlin bestätigt. Der Betroffene befinde sich in Haft, hieß es. Die deutsche Botschaft in Ankara stehe in dem Fall mit den türkischen Behörden in Kontakt.