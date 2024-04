Ein Todesopfer in der Türkei Alle festsitzenden Personen nach Seilbahnunglück aus Gondeln gerettet

Anadolu identifizierte den Verstorbenen als einen 54-jährigen Türken. Bei den Verletzten handelt es sich um sechs türkische und einen kirgisischen Staatsbürger, darunter zwei Kinder. Sie wurden kurz nach dem Unglück von Hubschraubern der Küstenwache gerettet. Bilder in türkischen Medien zeigten, wie die zerstörte Gondel an der Seite des Berges an Kabeln hing, während Sanitäter die Verletzten versorgten. Innenminister Yerlikaya sagte, 13 Menschen aus anderen Gondeln seien zu Kontrolluntersuchungen ebenfalls ins Krankenhaus gebracht worden.