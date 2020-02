Unglück in Türkei : 31 Menschen sterben durch Lawinen in Provinz Van

Istanbul Im Osten der Türkei sind bei zwei Schneelawinen in der Provinz Van mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern sind auch viele Rettungskräfte.

Am Mittwoch starben der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad zufolge mindestens 26 Menschen. Der Sender TRT hatte zuvor von 23 Toten berichtet. Unter ihnen waren demnach Zivilisten und Retter, die bereits vor Ort gearbeitet hatten, um Verschüttete aus einem weiteren Lawinenunglück vom Vorabend zu finden. In der am späten Mittwochnachmittag (Ortszeit) veröffentlichten Stellungnahme von Afad hieß es außerdem, dass 53 Menschen verletzt worden seien.

Die Rettungsarbeiten dauerten weiter an. Fernsehbilder zeigten mehrere Bagger und Menschen mit Schaufeln und langen Stangen, die in schwerem Schneetreiben in einer weißen Hügellandschaft arbeiteten. Aus dem Verteidigungsministerium in Ankara hieß es, man werde 75 Helfer und Ausrüstung in einem Flugzeug zum Unglücksort senden. Anadolu berichtete, auch Innenminister Soylu sei auf dem Weg nach Van. In einer kurzen Stellungnahme des Präsidialpalasts hieß es, Soylu habe Präsident Recep Tayyip Erdogan über die Lage unterrichtet.