In der Türkei 29 Menschen sitzen nach Seilbahnunglück noch in Gondeln fest

Nach einem tödlichen Seilbahnunglück in der Türkei haben dutzende Passagiere die Nacht zum Samstag in luftiger Höhe ausgeharrt. 29 Insassen warteten am Morgen weiter auf Rettung, nachdem ein Stützpfeiler der Seilbahn nahe dem Urlaubsort Antalya eingestürzt war. 137 Passagiere konnten nach Behördenangaben nach dem Vorfall aus 19 Seilbahnkabinen gerettet werden. Die Rettungsbemühungen dauerten in der Nacht und am Vormittag an, nachdem am frühen Abend eine Gondel der Tunektepe-Seilbahn gegen einen Mast geprallt und auseinandergebrochen war. Die Insassen stürzten in die Tiefe. Ein Mensch kam ums Leben, weitere sieben wurden verletzt.