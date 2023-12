Aufruf zur Evakuierung der Küste „Lebensbedrohliche Wellenhöhen“ – Tsunami-Warnung nach Erdbeben vor den Philippinen

Vor einem „zerstörerischen Tsunami mit lebensbedrohlichen Wellenhöhen“ warnte das Institut für Vulkanologie und Seismologie der Philippinen (Phivolcs). Wellenhöhen von mehr als einem Meter über den normalen Gezeiten seien möglich – in geschlossenen Buchten möglicherweise auch noch höhere Wellen. Die Behörde gab das Beben zunächst mit einer Stärke von 6,9 an. Es habe sich am Samstagabend um 22.37 Uhr Ortszeit in einer Tiefe von 32 Kilometern ereignet.