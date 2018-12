Tsunami-Warnung wieder aufgehoben: Schweres Erdbeben im Pazifik vor Neukaledonien

Noumea Im Südpazifik hat vor der Inselgruppe Neukaledonien die Erde gebebt. Das Beben hatte eine Stärke von 7,5. Im Pazifikraum gab es deshalb im Umkreis von 1000 Kilometern eine Tsunami-Warnung. Diese wurde später wieder aufgehoben.

Das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum hatte zunächst mitgeteilt, es seien Tsunami-Wellen beobachtet worden. In Neukaledonien wurde die Bevölkerung deshalb aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Gewarnt wurde vor bis zu drei Meter hohen Wellen in Neukaledonien und im Inselstaat Vanuatu. Auf beiden Archipelen leben jeweils etwa 280.000 Menschen. Die Warnung wurde später wieder aufgehoben. Eine Tsunami-Warnung in Neuseeland bestand nur kurz.