Feuerwehr holt Menschen aus Waggons Zwei Tote und Dutzende Verletzte bei Zugunglück in Tschechien

Kavka sagte im tschechischen Fernsehen, die Feuerwehrkräfte würden weiterhin Menschen aus den Waggons retten. Nach Angaben von Kavka waren rund 200 Menschen in dem Personenzug, der auf dem Weg von Prag in die ostslowakische Stadt Kosice war. Dem Nachrichtensender CT24 zufolge ereignete sich das Unglück in der Nähe des Hauptbahnhofs in Pardubice, rund 100 Kilometer östlich der Hauptstadt Prag.