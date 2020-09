Häusliche Gewalt : Trumps Ex-Wahlkampfmanager Parscale festgenommen

Standbild aus einer Polizei-Körperkamera: Festnahme von Trumps Ex-Wahlkampfmanager Brad Parscale vor seinem Haus in Florida am Sonntag. Foto: AFP/-

Miami Brad Parscale hat seine Ehefrau geschlagen und mit einer Waffe bedroht. Ein Sprecher vom Wahlkampfteam des US-Präsidenten versuchte, Trump-Gegnern die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben.

Der im Juli entlassene Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump, Brad Parscale, ist nach einem Vorfall in seinem Haus festgenommen worden. Am Montag veröffentlichte Aufnahmen einer Körperkamera eines Polizisten zeigen, wie der 44-Jährige am Vortag vor seinem Haus in Fort Lauderdale im Bundesstaat Florida überwältigt und mit Handschellen gefesselt wurde.