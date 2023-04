Klägerin bekräftigt Vorwürfe „Ich bin hier, weil Donald Trump mich vergewaltigt hat“

Nach Darstellung der heute 79-Jährigen traf sie den damaligen Immobilienmagnaten Trump im Frühling 1996 zufällig im Kaufhaus Bergdorf Goodman in Manhattan. Trump habe die Autorin einer bekannten Ratgeberkolumne gefragt, ob sie ihm helfen könne, ein Geschenk für eine Frau auszusuchen und sie habe eingewilligt. In einer Umkleidekabine in der Unterwäsche-Abteilung habe sie Trump dann gegen die Wand gedrückt und vergewaltigt, sagte Carroll.