Trump-Interview zum Kapitol-Sturm : „Es gab eine Menge Liebe“

Washington In der kommenden Woche soll das Gremium die Arbeit aufnehmen, das die Geschehnisse vom 6. Januar 2021 und damit den Sturm aufs Kapitol untersucht. Ex-Präsident Donald Trump äußert sich nun in einem Interview dazu.

Leonnig und Rucker haben Trump für ihr neues Buch „I Alone Can Fix It: Donald J. Trump's Catastrophic Final Year“ (etwa: Nur ich kann es richten: Donald J. Trumps katastrophales letztes Jahr) im März interviewt. Er glaube, es sei die größte Menschenmenge gewesen, zu der er jemals zuvor gesprochen habe, sagte Trump weiter.

Anhänger Trumps hatten am 6. Januar den Sitz des US-Kongresses in Washington erstürmt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Kapitol-Polizist. Trump musste sich wegen des Angriffs einem Amtsenthebungsverfahren stellen, weil er seine Anhänger zuvor in einer Rede aufgestachelt hatte. Am Ende des Verfahrens wurde der Republikaner freigesprochen.