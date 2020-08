Nach Widerspruch aus dem Pentagon : Trump hält an Bombentheorie zur Explosion in Beirut fest

Trump hält an Bombentheorie zur Explosion in Beirut fest

Washington Der auf Einschaltquoten fixierte Präsident war schnell mit einer Ursache zur Explosion in Beirut zur Hand. Nach Widerspruch aus dem Pentagon dreht er eine seiner argumentativen Pirouetten.

US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut wieder einmal in Verlegenheit gestürzt. Nachdem Ressortchef Mark Esper gesagte hatte, es handle sich wohl eher um einen Unfall, erklärte Trump am Mittwoch (Ortszeit): „Egal ob es eine absichtlich gezündete Bombe war - letztendlich war es eine Bombe.“

Die Explosion im Libanon hatte am Dienstagabend mindestens 135 Menschen in den Tod gerissen und und etwa 5000 verletzt. Schon kurz darauf preschte Trump mit der Aussage vor, es handle sich um einen „schrecklichen Angriff“. „Generäle“ hätten ihm gesagt, es handle sich um eine Bombe.

Trumps Stabschef Mark Meadows versicherte, der Präsident habe am Dienstag nur wiedergegeben, was er von Militärs gehört habe. „Der Präsident hat dem amerikanischen Volk mitgeteilt, worüber er informiert worden ist“, sagte Meadows CNN.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Verteidigungsministerium von Aussagen des Oberkommandierenden überrumpelt wird. So hatte Trump kürzlich deutlich gemacht, das Militär plane, an der Verteilung eines noch gar nicht verfügbaren Coronavirus-Impfstoffs mitzuwirken, was aber gar nicht der Fall war. Pentagon-Mitarbeiter versuchten wie auch in anderen Fällen, die Aussage gerade zu rücken, ohne Trump allzu offen zu widersprechen. Als Trump sagte, er wolle Truppen einsetzen um Proteste gegen rassistische Polizeigewalt zu unterdrücken, widersprach das Ministerium sogar ganz offen.