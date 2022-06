Nachdem ein Angreifer am 25. Juni 2022 vor einer beliebten Schwulen-Bar in Oslo um sich schoss und dabei zwei Menschen ums Leben kamen, wurde eine große geplante Solidaritätskundgebung auf Anraten der Polizei kurzfristig abgesagt. Dennoch versammelten sich am Montagabend Tausende in der norwegischen Hauptstadt. Die Bilder im Überblick.