Bereits zwei Tote in El Salvador Mittelamerika rüstet sich für Tropensturm „Pilar“

Mehrere Staaten in Mittelamerika wappnen sich für den Tropensturm „Pilar“. Nach Angaben des Nationalen Hurrikan-Zentrums der USA (NHC) wird der Sturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern voraussichtlich am Dienstag an der Pazifikküste von Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica und El Salvador auf Land treffen. El Salvador meldete bereits zwei Tote durch Unwetter.