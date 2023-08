Nordwestlich von Los Angeles Erdbeben in Südkalifornien vor Ankunft von Tropensturm „Hilary“

Am Sonntag traf Tropensturm „Hilary“ auf der zu Mexiko gehörenden Halbinsel Niederkalifornien auf Land. „Hilary“ traf zunächst ein dünn besiedeltes Gebiet rund 250 Kilometer südlich von Ensenada. Auf der sonst eher trockenen Halbinsel standen Straßen unter Wasser. Am Abend bedrohte der Tropensturm die für Erdrutsche anfällige Stadt Tijuana an der Grenze zum US-Staat Kalifornien. Gefahr bestand vor allem für an Berghängen gelegene Häuser in Tijuana.