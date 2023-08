Tropensturm „Hilary“ erreicht Kalifornien und bringt sintflutartigen Regen

Dann bewegte sich das Zentrum des Sturms durch die für Erdrutsche anfällige Stadt Tijuana an der Grenze zu Kalifornien. Meteorologen warnten vor einer Gefahr für an Berghängen gelegene Häuser. Am Abend zog „Hilary“ auf seinem Weg gen Norden über San Diego hinweg. Das Büro des nationalen Wetterdiensts in Los Angeles warnte vor einer erheblichen Überschwemmungsgefahr in bevölkerungsreichen Berggegenden nordöstlich der kalifornischen Metropole. „Bitte halten Sie sich von den Straßen fern“, schrieb die Behörde auf der Online-Plattform X, die früher Twitter hieß.