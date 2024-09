Vor US-Golfküste Tropensturm „Helene“ wird in der Karibik zum Hurrikan

Im Pazifik bildete sich der ehemalige Hurrikan „John“ am Mittwoch zu einem Tropensturm zurück und bedrohte erneut Gebiete an der Westküste Mexikos. „John“ war am Montagabend auf die südliche Pazifikküste des Landes getroffen. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben. Der Sturm deckte Dächer ab, löste Schlammlawinen aus und riss zahlreiche Bäume um. Am Mittwoch gaben die Behörden erneut eine Hurrikan-Warnung für die Küste von Acapulco bis Zihuatanejo und eine Tropensturm-Warnung von Punta Maldonado bis Lazaro Cardenas heraus.