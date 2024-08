Gefahr für US-Südosten Tropensturm „Debby“ wird zum Hurrikan – Lebensbedrohliche Fluten erwartet

Der Hurrikan sollte den Vorhersagen zufolge Montagmittag (Ortszeit) in der Region um Big Bend auf Land treffen. Am Sonntagabend um 23.00 Uhr (Montag 05.00 Uhr MESZ) befand er sich rund 160 Kilometer westlich der Stadt Tampa. In ihm wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde gemessen. Die Behörden ordneten bereits für einige Regionen im Citrus County Zwangsevakuierungen an. In anderen Gebieten wurden die Einwohner angehalten, letzte Vorbereitungen zu treffen.