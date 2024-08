Starke Regenfälle und Überschwemmungen Mindestens fünf Tote durch Tropensturm „Debby“ in den USA

Bereits am Sonntagabend waren im Nordwesten Floridas eine 38-jährige Frau und ein zwölfjähriger Junge in einem Pkw ums Leben gekommen. Der Wagen war bei heftigem Wind und nasser Straße mit einer Leitplanke kollidiert und hatte sich überschlagen. Ferner starb am Montag ein 13-jähriger Junge, als ein Baum auf einen Wohnwagen im Norden Floridas krachte. Auch kam ein Lkw-Fahrer ums Leben, der inmitten des Unwetters im Zentrum von Florida mit seinem Fahrzeug in einen Kanal stürzte.