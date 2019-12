Ein Monat ohne Alkohol : Gesundheitsverbände in Frankreich rufen zu "trockenem Januar" auf

Paris Im Wein- und Champagnerland Frankreich soll es einen "Monat ohne Alkohol" geben. Rund 20 Gesundheitsverbände haben am Dienstag zu einem "trockenen Januar" aufgerufen. Was dahinter steckt.

"Der Nutzen ist erwiesen: Gewichtsverlust, besserer Schlaf, mehr Energie und bessere Konzentration", erklärten die Verbände. Die Franzosen sollten nach dem intensiven Spirituosen-Konsum an den Feiertagen und an Silvester "einen Monat Pause machen", heißt es in dem Aufruf, den unter anderem Suchthilfe-Verbände und die Anti-Krebs-Liga unterzeichnet haben. "Gönnen Sie ihrem Körper (und ihrem Portemonnaie) eine Pause und ziehen Sie Bilanz, welchen Platz der Alkohol in ihrem Alltag und ihrem sozialen Umfeld einnimmt."