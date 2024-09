Berühmter Touristenmagnet Rom erwägt Eintrittsgeld für berühmten Trevi-Brunnen

Orte in aller Welt leiden unter den Folgen des Über-Tourismus. Venedig hatte in diesem Jahr testweise ein Eintrittsgeld für Tagestouristen an besonders besucherreichen Tagen eingeführt, um die Menschenmassen besser zu steuern. Auf den Kanaren und den Baleareninseln gab es wiederholt Proteste gegen die Folgen des Urlauberansturms.