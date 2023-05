Braunbären-Komplott Italien streitet über Umgang mit Problembären

Am Sonntag demonstrierten rund 200 Tierschützer in Sabbionara di Avio, Fugattis Heimatort. „Was die möglichen Täter angeht, so würden wir alles in Bewegung setzen, damit sie nicht ungestraft bleiben“, behauptete Michela Vittoria Brambilla, Vorsitzende der parlamentarischen Arbeitsgruppe für Tierschutz in Rom über die möglichen Verantwortlichen für die Tötung von M62. „Nach Muslimen und Migranten braucht Fugatti nun ein neues Feindbild, die Bären“, zitierte der Corriere della Sera einen Demonstranten. Auch Prominente in Italien ergriffen Partei für die Braunbären, unter ihnen Bestseller-Autor Roberto Saviano und Show-Girl Elisabetta Canalis. „Grotesk“, nannte Saviano das Vorgehen der Politik. „Es handelt sich um die Schikane eines Tiers, das offensichtlich keine Schuld an seinem Verhalten trägt.“ „Die Bären zu töten, ist keine Lösung. Es zeugt von einem Mangel an Intelligenz und Mitgefühl“, sagte Canalis in einem vom Tierschutzverband Lav veröffentlichten Video.