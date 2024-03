Martin Sellner festgenommen Österreichische Polizei löst Treffen von Rechtsextremen auf

Die Veranstaltung fand im Dorf Tegerfelden rund 40 Kilometer nordwestlich von Zürich statt. Sellner sagte in einem auf der Plattform X (ehemals Twitter) veröffentlichten Video, er sei von der lokalen Gruppierung „Junge Tat“ eingeladen worden, um über „Remigration“ zu sprechen. Darunter versteht man die - manchmal erzwungene - Rückkehr von nicht ethnisch europäischen Einwanderern an ihren Herkunftsort. Sellner sagte, dass wenige Minuten, nachdem er auf der Veranstaltung am Samstag zu sprechen begonnen habe, der Strom abgestellt und er auf eine Polizeiwache gebracht worden sei. Dann wurde ihm seiner Darstellung nach mitgeteilt, dass er aus dem Kanton verwiesen und nach Zürich eskortiert werde.