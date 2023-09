Unglück in Österreich 55-jährige Deutsche stirbt nach Tauchgang im Traunsee

Der Traunsee ist ein See im oberösterreichischen Salzkammergut am Nordrand der nördlichen Kalkalpen und liegt 423 Meter über dem Meerespiegel. Die Traun durchfließt ihn der Länge nach von Ebensee am Traunsee im Süden nach Gmunden im Norden. Der Traunsee ist mit 24,35 Quadratkilometern der viertgrößte österreichische See und mit 191 m der tiefste See Österreichs. Der Traunsee ist ein bedeutendes Tourismusziel in Oberösterreich.